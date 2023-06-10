Büyük skandala imalat hatası dediler: İzmir Büyükşehir Belediyesi 'demir çaldığı' inşaata yıkım kararı çıkardı

"Yaptıkları açıklamayla her şeyi itiraf ettiler. Zaten suçüstü yakalanmışlardı! Peki şimdi ne olacak? Biz bu konuyu gündeme getirmeseydik, siz bu usulsüzlüğe müdahale edecek miydiniz? Biz hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini gözetmeseydik siz bu açıklamayı yapacak mıydınız?

Aldığınız yıkım kararı neyi çözecek? Size güvenen insanları mağduriyetleriyle baş başa bıraktınız.