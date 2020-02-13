Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu

İstanbul'da ulaşımda en büyük zam İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu. Tam ücret tarifesi 5.20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2.10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.20 liradan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı.

DHA

GÜNDEM İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar: En büyük zam Adalar hattına yapıldı

Adakart'la ulaşım ücreti 4 lira azalıyor

Adalar'da ikamet eden ya da iş yeri bulunup belgesi olanlar, Adakart alarak 6 liraya seyahat edebiliyor. Zam kararı sonrası sabahın erken saatlerinden itibaren Adakart almak isteyen vatandaşlar Büyükada'daki başvuru merkezi önünde kuyruk oluşturdu. Kart almak isteyenler öncesinde belirlenen bankaya giderek 80 TL kart ücreti yatırıyor.

Bir yıl geçerli İskelede, başvuru bilgilerinin doğruluğu teyit edilerek dekont, ikametgah belgesi teslim alınıp, başvuru sahibine Adakart başvuru uygunluk formu imzalatılarak kart teslim ediliyor. Verilen kartların geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren 1 yıl olduğu öğrenildi.

GÜNDEM İBB zam yaptı suçu bakanlığa attı

DHA

"Çok insafsızca bir zam"

Büyükada'da yaşayan ve kart almak için sırada bekleyen bir kişi yapılan zamma tepki gösterdi. Büyükada sakini o kişi, "Yani çok insafsızca bir zam. Bunu düşünerek yapmadılar. Bu zam yapılacak diye neden insanları uyarmadılar. Herkes kuyrukta. Faytonları kaldırdılar diye onların parasını buradaki insanlardan mı çıkaracaklar? Ben 30 senedir adada ikamet ediyorum. Böyle bir iş olur mu? Biz 10 kuruşun hesabını yapıyoruz. İmamoğlu mahalle bakkalında ekmeğin kaç para olduğunu biliyor mu? Bunu çok merak ediyorum" diye isyan etti.

GÜNDEM İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar: En büyük zam Adalar hattına yapıldı

DHA

"Adaya gitmek lüks oldu"

Arkadaşıyla birlikte gezmek için Büyükada'ya gelen Nihan Engin, "Bence biraz fazla. Herkesin bütçesine yararlı olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım bence daha ucuz olmalı halk için. Adaya gidelim demek lüks artık. Esnaf da burada zor durumda kalır" şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretçilerin azalacağından endişeli