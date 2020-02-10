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İSTANBUL

İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar: En büyük zam Adalar hattına yapıldı

İstanbul'da ulaşımda büyük zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken en büyük zam da Şehir Hatları'na bağlı Adalar hattında oldu. Vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıkarıldı. Bostancı-Adalar hattında ise tam 7 liradan 12 TL'ye indirimli öğretmen 5 TL'den 9 liraya öğrenci 4 TL'den 7 liraya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
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İstanbul'da ulaşımda ada vapuru, Marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

- Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye, tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı.

34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

Adalar seferleri

İDO

Bostancı Kabataş 11'den 15 TL'ye

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

Öğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-Adalar

  • Tam bilet 12.50'den 14 TL'ye
  • İndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'ye
  • Öğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı Adalar

Tam 7 liradan 12 TL'ye

İndirimli öğretmen 5 TL'den 9 liraya

Öğrenci 4 TL'den 7 liraya,

Şehir Hatları Adalar

  • Tam 5.20 TL'den 10 TL'ye
  • Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye
  • Öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

Aktarma

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

  • Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.

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