İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar: En büyük zam Adalar hattına yapıldı İstanbul'da ulaşımda büyük zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken en büyük zam da Şehir Hatları'na bağlı Adalar hattında oldu. Vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıkarıldı. Bostancı-Adalar hattında ise tam 7 liradan 12 TL'ye indirimli öğretmen 5 TL'den 9 liraya öğrenci 4 TL'den 7 liraya çıktı.

Haber Merkezi 10 Şubat 2020, 14:24 Son Güncelleme: 10 Şubat 2020, 14:34 Yeni Şafak DHA