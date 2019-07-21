Büyükada’dan canlı yayın yapılacaktı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kentteki 19 ülkenin konsolosluğunda görevli 24 polisle bir araya geldi. Çalışkan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve bu örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin diğer ülkelerce de daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla İstanbul’da bulunan yabancı polis irtibat görevlileriyle toplantı yaptı.

Mustafa Çalışkan

19 ÜLKEDEN 24 TEMSİLCİ

Baltalimanı Polis Evi’nde gerçekleştirilen programa, çok sayıda emniyet personeli ile ABD, Belçika, Fas, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Japonya, Kazakistan, İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Rusya ve Tunus’un İstanbul konsolosluklarında çalışan 24 temsilci katıldı. Darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anıldığı programda Çalışkan, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi ve FETÖ yapılanması ile örgütün yurt dışı bağlantılarıyla ilgili sunum yaptı.

‘DOST ÜLKELER’ FETÖ’YÜ KORUDU!

Çalışkan, 15 Temmuz gecesine ilişkin yaptığı sunumda “Ülkemizde oluşan darbe geleneğini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. 15 Temmuz bu manada çok önemli. FETÖ ülkemizdeki demokratik ortamdan faydalanarak binlerce okul, yurt, dershane gibi yer açtı. Binlerce şirket kurdular. Yöneticilerimizin, hükümetimizin, iktidarın dine karşı toleranslı davranmasını istismar ettiler. Bu iklimde devletin bütün kurumlarına elemanlarını yerleştirdiler. Dünyanın birçok ülkesinde de destek ve özel koruma gördüler. Bunlar bizim dost ülkelerimiz. Şu anda dünyanın 100’e yakın ülkesinde bizim terör örgütü olarak kabul ve ispat ettiğimiz bu örgütün okulları bulunuyor” dedi.

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ARKASINDA KİMLER VAR BİLİYORUZ

15 Temmuz gecesi Büyükada’da canlı yayına bağlanmak için bekleyen yabancı devlet vatandaşlarının kim olduklarını bildiklerini dile getiren Çalışkan, “Bu saldırının arkasında kimler var çok net biliyoruz. Delilli bir şekilde bunları ilgili ülkelere iletiyoruz. Bizim ülkemizde yapılan bu iş sıradan bir darbe, bir askeri kalkışma, bir cemaatin, bir örgütün işi değil. Biz darbe gecesi Büyükada’da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz.”

Bu filmi daha önce izlemiştik

Sunumda konuşmasını sürdüren Çalışkan, “15 Temmuz 2016’dan önce de, daha önce yaşanan darbelerin tamamında da bir takım şeyler oldu. Biz bu filmi daha önce seyretmiştik.. Bugün 1980’de askerin darbe yapmasına destek veren ülkeleri de biliyoruz. Aynı mantıkla 15 Temmuz’da da darbe altyapısı oluşturuldu. Günde 150 bin, yılda 48 milyon insanın kontrolünü yapacak bir altyapı oluşturduk. Ancak dış destekli terör örgütlerine karşı ne kadar tedbir alırsanız alın desteği olduğu sürece bir şekilde bir kaçak yakalayıp saldırabiliyorlar” diye konuştu.

Pişman olduk diyen yok!

251 vatandaşı şehit edip 2200’den fazla insanı da yaralayan örgüt menuplarından hiç birinin mahkemelerde “biz pişman olduk” demediğine dikkat çeken Çalışkan, “Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi bu örgüt gerçekten çok kötü, çok sıkıntılı bir örgüt ve direniyorlar. İkincisi ise hala dış ülkelerden desteği fazlasıyla görüyorlar. 251 masum vatandaşı öldürmüşler, 2200’den fazla masum insanı yaralamışlar ve biz pişmanız demiyorlar. FETÖ, aklınıza gelen dünyada ne kadar kirli yapı varsa, buna uyuşturucuyu, ahlaki bir takım şeyleri de dahil edebilirsiniz hepsi ile, Türkiye’deki veya dışarıdaki terör örgütleriyle işbirliği yapan, gerektiğinde beraber hareket eden bir yapıya sahip” ifadelerini kullandı.