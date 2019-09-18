Gündem Büyükçekmece Belediyesi imam hatip okulu camisinin minaresini yıkıyor
İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi imam hatip okulu camisinin minaresini yıkıyor

Büyükçekmece Belediyesi, yapımı süren Nedim Erkan İmam Hatip Lisesi’nde 11 aydır buluna tatbikat caminin minaresini yıkmak için bugün harekete geçti. Seçimlerden önce minareye hiçbir şey demeyen belediye ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapı kayıt belgesi verilmiş olan minareyi yıkmayı kafaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükçekmece Belediyesi'nin vinçleri Nedim Erkan İmam Hatip Lisesi'nin kapısında yıkımı gerçekleştirmeyi bekliyor.
Büyükçekmece Belediyesi'nin vinçleri Nedim Erkan İmam Hatip Lisesi'nin kapısında yıkımı gerçekleştirmeyi bekliyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi E 5 Karayolu üzerinde yapımı süren Nedim Erkan İmam Hatip Lisesi’ne yapılan ve 11 aydır yerinde duran tatbikat caminin minaresini yıkmak için bugün harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapı kayıt belgesi verilen yapının imara aykırı olduğunu ileri süren belediye ekipleri, bağışçılara hiçbir alternatif sunmadan vinçlerle okulun kapısına dayandı.

Büyükçekmece Belediyesi imam hatip okulu camisinin minaresini yıkıyor
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Büyükçekmece Belediyesi imam hatip okulu camisinin minaresini yıkıyor
Büyükçekmece Belediyesi, yapımı süren Nedim Erkan İmam Hatip Lisesi'nde 11 aydır bulunan tatbikat caminin minaresini yıkmak için bugün harekete geçti. Seçimlerden önce minareye hiçbir şey demeyin belediye ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapı kayıt belgesi verilmiş olan minareyi yıkmayı kafaya koydu.

Okulu yaptıran Nedim Erkan'ın oğlu Yavuz Erkan, olayı Yeni Şafak’a şöyle anlattı:

Bu minareyi yıkın

“Büyükçekmece Nedim Erkan İmam Hatip Lisesi olarak yapılıyor. Minaremiz 11 aydır buradaydı. 11 aydır kimsenin gözüne batmadı. Seçimler bitti, belediye başkanı dedi ki: “Bu minareyi yıkın.” Burası bir imam hatip okulu ve mescidi olmak zorunda. Mescidin de envanterleri minber, hutbe minare… Çocuklar öğrenecekler bunları. Aynı zamanda da namaz kılınıyor burada. Belediye ekiplerini Kaymakam bey aracılığıyla Milli Eğitim Müdürü ile konuşturduk.

  • “Eğer burası sizi rahatsız ediyorsa bir yer gösterin. Topraktan yeni bir minare çıkalım” dedik. Belediye ekipleri “Tamam, göstereceğiz ama önce yıkacaksınız” dedi. Biz de “Önce gösterin yapalım, sonra minareye indirelim” deyince “O zaman biz yer göstermiyoruz. Yarın gelip yıkıyoruz” sözleriyle karşı karşıya kaldık. Bugün de belediye ekipleri vinçle geldiler”

Belediye kendi görev alanının dışına çıkıyor

Yapı izin belgesini belediyeden değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldıklarını söyleyen Erkan, “Belediye kendi görev alanının dışına çıkıyor. Eğer bu minare tehlikeli ise bakanlığın geriğini yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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