Gündem Fare gibi apartman boşluğu gezdi Bir saat içinde üç daireyi soydu
İSTANBUL

Fare gibi apartman boşluğu gezdi: Bir saat içinde üç daireyi soydu

Büyükçekmece’de hırsızlar bir siteyi mesken tuttu. Daha önce de aynı siteden motosiklet çalan şahıslar, bu sefer de tuvalette bulunan havalandırma boşluklarından evlere girdi. Musluk bataryalarını çalıp ortalığı dağıtan hırsız ise yaklaşık bir saatlik sürede üç daireye girerken o anlar kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Büyükçekmece haberleri: Fare gibi hırsız
Fare gibi apartman boşluğu gezdi.

Büyükçekmece’de hırsızlar bir siteyi mesken tuttu. Daha önce de aynı siteden motosiklet çalan şahıslar, bu sefer de tuvalette bulunan havalandırma boşluklarından evlere girdi. Musluk bataryalarını çalıp ortalığı dağıtan hırsız ise yaklaşık bir saatlik sürede üç daireye girerken o anlar kameraya yansıdı.

BİR SAATTE ÜÇ EVE GİRDİ
Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahiplerinin olmamasını fırsat bilen bir hırsız, yaklaşık bir saat içerisinde üç eve girdi. İlk olarak giriş kattaki eve balkondan giren şahıs, kısa sürede daireden çıktı. Daha sonrasında apartman duvarının üzerine tırmanan hırsız, 2’inci katta bulunan dairenin havalandırma boşluğundan başka bir eve girdi. Plastik korumayı kırarak içeriye giren hırsız, ilk olarak tuvalette bulunan musluk bataryalarını çaldı. Sonrasında ev içerisinde değerli eşya arayan şahıs, gözüne kestirdiği eşyaları daire sahibinin çantasına doldurdu. Son olarak ise yine giriş katta bulunan bir daireye, 2. kattaki dairenin apartman boşluğundan giren hırsız, oradaki musluk bataryalarını da çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayın farkına varan ev sahipleri ise hemen durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerin ardından kısa sürede hırsızı yakaladı.
EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRMİŞ
Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan ev sahibi Şahin Yesayan, "Daha önce de bizim iki adet motorumuz çalınmıştı. Şimdi de evimize girerek hırsızlık yapmışlar. Tanıdığımız bir genç bana ‘bugün evinizde birini gördüm ama sen zannettim’ dedi. Ben de buraya geldiğimde evin altının üstüne geldiğini gördüm. Karışıklık çok olduğu için ne aldığını bilmiyorum ancak muhtemelen para aramıştır. Havalandırmadan girmiş ve arka kapıdan çıkmış. Bu evlere giren hırsız açım dese burada herkes ona yemek verir, cebine harçlık verir. Ama bunlar hırsızlık yapıyor. Bizim motosikletlerimiz çalınıyor, evlerimize giriliyor. Burada olmaması gereken şeyler yaşanıyor. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi böyle kurtarıldı
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Belenok köyünden Pervari ilçesine giden, içerisinde 2'si engelli çocuk, 5 kişinin bulunduğu otomobil, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
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Hepsi yakın akraba olan araçtakilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri sevk edildi.
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İş makineleriyle yolu açıp bölgeye ulaşan ekipler, donmak üzere olan sürücü Mehmet Ulaş, Hüseyin Bahadır, Nigar Ayhan ve çocukları Sedat ile Fırat Ayhan'ı kurtarılarak, yakın bir köye götürülüp, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bir ailenin yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, \"Ekiplerimiz anında buraya sevk edildi. Araç içerinde toplamda 5 kişi bulunuyordu. Bunlardan 2 çocuğun engelli olduğunu öğrendik. Araçta bulunan tüm vatandaşlarımız güvenli bir şekilde yakın bir köye getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi\" dedi.
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Siirt'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi böyle kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda otomobillerinde mahsur kalan 2'si engelli çocuk, 5 kişi, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
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Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19’u gördü.
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Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi. Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ’’Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor’’ dedi.
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Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı.

Eksi 40 derecede domates üretimi
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Türkiye'nin en soğuk ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde 2015 yılında 34 dönüm alana kurulan jeotermal seralarda dondurucu soğuklara rağmen domates üretimi yapılıyor.
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Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü ilçede dört mevsim domates üretimine devam ediliyor.
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Sera üretim sorumlusu Ercan Karahanlı, 2015 yılında faaliyete başladıklarını belirterek, “2015'ten bu yana 34 dönüm kapalı alan içerisinde 40 arkadaşımız ile beraber domates üretimi yapıyoruz. Yaz aylarında üretim yapmamıza engel olacak bir durum yok, ancak kış aylarında ilçemiz eksi 46 dereceyi görmüş bir yer. Biz şu anda da kar yağışının başlaması ile beraber eksi 30, eksi 35 dereceleri görmekteyiz, ilerdeki zamanlar da bizim için çok zor geçecek. Eksi 40 dereceyi tekrar göreceğiz, ama biz yine de her türlü hava şartlarına rağmen domates üretimimize devam edeceğiz\" dedi.
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Eksi 40 derecede domates üretimi
Van'ın Çaldıran ilçesinde eksi 30 derecede jeotermal enerjiyle domates üretimi yapılıyor.


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