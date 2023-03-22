Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükelçi ataması için çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, ''Samimi ve güzel bir görüşme yaptık'' ifadelerini kullandı. Ramazan'da mevkidaşını ağırlamak istediğini belirten Çavuşoğlu, ''Davet ettim'' ifadelerini kullandı.