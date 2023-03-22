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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi ve Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde, Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

17:05 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi ve Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi ve Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


Jill Morris'i kabul etti


Erdoğan, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.


Kabulde, Büyükelçi Morris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Büyükelçi Morris'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



#Güven Mektubu
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
18 dakika önce
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