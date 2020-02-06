Gündem Bursada büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
BURSA

Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı: 5.5 kilo patlayıcı da ele geçirildi

Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu H.D. ile F.K.'nin yakalandığını, 5.5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen patlayıcılar.
Ele geçirilen patlayıcılar.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde Bursa Nilüfer'de yapılan ihbar üzerine şüpheli hareketler sergileyen H.D. ve F.K. polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamada, H.D. ve F.K.'nın PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edildi.

Büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist gözaltına alındı.

DHA
Operasyonda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM
5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Emniyette sorguya alınan 2 teröristin ifadeleri sonrası ekipler, ilçede toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilogram patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

DHA
toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.

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