Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde Bursa Nilüfer'de yapılan ihbar üzerine şüpheli hareketler sergileyen H.D. ve F.K. polis tarafından durduruldu. Yapılan sorgulamada, H.D. ve F.K.'nın PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edildi.

Büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist gözaltına alındı.

DHA Operasyonda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

GÜNDEM 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Emniyette sorguya alınan 2 teröristin ifadeleri sonrası ekipler, ilçede toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilogram patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

DHA toprağa gömülü vaziyette 5,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.