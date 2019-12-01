ByLock’ta 25 bin 149 kişi daha

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum hakkında bilgi verdi. 2019 yılı boyunca 9 bin 910 olayda 22 bin şüpheliye işlem yapıldığını kaydeden Bakan Soylu, bu kişilerin 3 bin 179’unun tutuklandığını söyledi. Yine FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen 13 sınav operasyonunda 3 bin 479 şüpheliye işlem yapıldığını hatırlatan Soylu, bu yolla kamu kurumlarına sızan FETÖ’cülerin görevlerine son verildiğini kaydetti.

25 BİN KULLANICI DAHA TESPİT EDİLDİ

Hakkında işlem yapılan ByLock kullanıcılarının yüzde 84’e ulaştığı bilgisini veren Soylu şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmalarla daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısı tespit edilmiş; bin 387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olmayan, ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek, bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.”