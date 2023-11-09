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Cadde ortasında kavga ettiği kişiyi bıçaklayıp öldürmüştü: Bağ evinde saklanırken yakalandı

İzmir’in Tire ilçesinde cadde ortasında kavga ettiği petshop işletmecisini bıçaklayıp öldüren ve kayıplara karışan zanlı, saklandığı bağ evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

07:54 - 9/11/2023 Perşembe
IHA
Melih Duman

Melih Duman

Olay 7 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Tire İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman (27) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.P., elindeki bıçakla Melih Duman’ı yaralayarak kaçtı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, ağır yaralandığı belirlenen Duman, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bağ evinde yakalandı


Melih Duman’ın katil zanlısı M.P.’yi yakalamak için çalışma yürüten polis, zanlının izini belirledi. M.P.’nin Bayındır ilçesinde saklandığı bağ evine operasyon gerçekleştiren ekipler, firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.




#İzmir
#Tire
#Melih Duman
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