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ELAZİĞ

Çadır kentte yangın çıktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da depremde evleri hasar gören vatandaşların kaldığı çadır kentte yangın çıktı, 8 kişi dumandan etkilendi.

Haber Merkezi İHA
Kısa sürede söndürülen yangın sırasında büyük panik yaşandı.
Kısa sürede söndürülen yangın sırasında büyük panik yaşandı.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da, evleri yıkılan ve hasar gören afetzedeler çadır kentlerde kalıyor. Akpınar Mahallesi Susam Sokakta bulunan 56 kişilik çadır kentte ise faciadan dönüldü.

İHA

Depremden etkilenen vatandaşlar ‘çadır kentlerde’ yaşıyor
FOTOĞRAF 11
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24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’da AFAD ve Kızılay tarafından kent merkezinde başta Kültür Park olmak üzere 5 bin çadır kuruldu.
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Çadırlarda, çoğu evleri ağır hasarlı olan ve evlerine girmek istemeyen vatandaşlar kalmaya başladı.
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Vatandaşlar için çadırların kurulduğu alanlarda Türk Kızılay’ı çalışmalarını sürdürürken, depremzedelere 3 öğün yemek verilmeye başlandı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise bölgede psiko-sosyal destek faaliyetlerine başladı.
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Deprem sırasında işten çıktığını ifade eden Murat Kunca, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“İşten çıktıktan sonra kahvehanede arkadaşların yanına uğradım. Eve doğru giderken sokakta depreme yakalandım. Şiddeti bayağı büyüktü olduğum yerde durup tekmil getirip bekledim. O esnada sesler, kaçanlar, bağıranlar ve siren seslerini duyuyordum. Evde yaşlı bir annem var onu çıkarmak için direkt eve doğru koştum. Annem dizlerinden rahatsız olduğu için yürüyemiyordu zaten sinir krizi geçirdi ben de sırtıma alıp aşağıya indirdim. Hava soğuk olduğu için üzerine montumu attım. Deprem günü sabah 6’ya kadar dışarıda kaldık. 6’dan sonra eve uğrayıp hasar olup olmadığına görmek istedik. Evde bir şey yoktu ama şu an tedbir amaçlı dışarıda kalıyoruz. Devletimizin bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun”
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Deprem sırasında evinde olduğunu dile getiren Metin Koyunoğlu ise şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Deprem olunca herkes gibi biz de dışarıya attık kendimizi. İlk gün devletimizin kurduğu çadırlar vardı geç geldiğimiz için alamadık ama 2’nci gün bize çadırları verdiler. Allah devletimizden razı olsun. Şu anda güvenli alandayız sağ olsunlar bizimle ilgileniyorlar. Sabah çorbamızı ve çayımızı da veriyorlar Allah razı olsun devletimizden.”
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Depremden etkilenen vatandaşlar ‘çadır kentlerde’ yaşıyor
Elazığ'da meydana gelen ve bazı evlerin çöktüğü, birçok evde de hasar meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD ve Kızılay tarafından çadır kentler kuruldu.

Katalitik yatağın üzerine devrildi

Çadırlardan birinde ısınmak için kullanılan katalitik soba aniden devrilerek yatağın üzerine düştü. Yanan yatağı fark eden vatandaşlar durumu fark ederek hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekiplerine bildirdi.

İHA

İHA

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Sağlık durumları iyi

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yanan çadırı söndürerek kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 8 kişi ise olay yerinde hazır halde bekleyen ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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