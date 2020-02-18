Çadır kentte yangın çıktı: 8 kişi dumandan etkilendi

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da, evleri yıkılan ve hasar gören afetzedeler çadır kentlerde kalıyor. Akpınar Mahallesi Susam Sokakta bulunan 56 kişilik çadır kentte ise faciadan dönüldü.
Çadırlardan birinde ısınmak için kullanılan katalitik soba aniden devrilerek yatağın üzerine düştü. Yanan yatağı fark eden vatandaşlar durumu fark ederek hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık durumları iyi
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yanan çadırı söndürerek kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 8 kişi ise olay yerinde hazır halde bekleyen ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.