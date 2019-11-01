Gündem Çakar dönemi bitti İstanbulda polis yaka kamerasıyla takip ediyor
İSTANBUL

'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor

'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem başladı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, denetim sırasında yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan 'Giyilebilir Kamera' da kullandı.

Haber Merkezi DHA
Polislerin denetiminde 'Giyilebilir Kamera' da devrede.
Polislerin denetiminde 'Giyilebilir Kamera' da devrede.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler için sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

DHA
Denetimler için sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

Kamuda 'çakar lamba' kısıtlaması resmen başladı: Sadece 29 makam kullanabilecek
GÜNDEM
Kamuda 'çakar lamba' kısıtlaması resmen başladı: Sadece 29 makam kullanabilecek

Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor. Yeni düzenlemenin bugün başlamasıyla birlikte polis bir çok noktada denetim yaptı.

DHA
Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

İHA
İstanbul polisi, yağmura rağmen kontrol noktaları kurarak çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.

2 bin 4 lira ceza kesilecek

  • Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar uygulamasına uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak. Çakar sistemini ise ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.

Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza

İstanbul polisi, yağmura rağmen kontrol noktaları kurarak çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.

Maltepe İdealtepe mahallesi D-100 kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde çalışma başlatan ekipler, çakar tabir edilen ışıklı tertibatı kullanan araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yaptı. Yetki dahilinde çakar kullandığı belirlenen araçlar gerekli evrakların oluşturulmasının ardından yollarına devam ederken, usulsüz çakar kullandığı tespit edilen araçlara ise bin 2 TL para cezası kesildi.

DHA
İstanbul polisi, yağmura rağmen kontrol noktaları kurarak çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.

Uygulama sırasında ambulansın arkasından gelerek emniyet şeridi ihlali yapan bir araca da cezai işlem uygulandı. bin 2 TL’lik para cezasını gören vatandaş, “Yol daralmıştı, içeride kaldım. Trafik sıkışınca bir anda çıkamadım. Devletimizin canı sağ olsun” dedi.
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