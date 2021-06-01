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İSTANBUL

Çakarlı araç ve emniyet şeridi denetimi: Ambulanslar bile durduruldu

Maltepe'de uygulama yapan trafik ekipleri, çakarla güvenlik şeridini kullanan araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Ekipler, ambulanslardan motosiklete kadar emniyet şeridini kullanan tüm araçları durdurarak kurallara uymayanlara ceza yazdı.

Haber Merkezi DHA
Çakarlı araç ve emniyet şeridi denetimi: Ambulanslar bile durduruldu
Hasta olmadan çakar kullanan ambulansa da ceza yazıldı.

Maltepe D-100 karayolu üzerinde mesai saati başlarken, trafik ekipleri çakarla güvenlik şeridini kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında başta çakar kullanan ambulanslar olmak üzere uygunsuz ışık kullanarak güvenlik şeridine giren motosikletler de tek tek durduruldu.

DHA

Emniyet şeridine çakar kullanarak giren bir hasta nakil aracında hasta olup olmadığı sorgulandı. Sürücünün hasta taşımadığını söylemesi üzerinde trafik polisleri, hasta olmadan çakar kullanmaması gerektiğini hatırlattı. Bunu üzerine sürücüye geçiş üstünlüğünü gereksiz yere kullanmaktan 144 lira, emniyet şeridini kullanmaktan ise bin 399 lira para cezası uygulandı.

DHA

Çakara benzeyen bir ışık donanımı ile güvenlik şeridini kullanan bir motosiklet sürücüsü de trafik denetimine girdi. Safa Çalışkan'ın kullandığı motosiklet, trafik ekipleri tarafından incelendi. Bu kontrol sırasında sürücü Safa Çalışkan'dan ışıkları yakması istendi.

DHA

Işık donanımının çakar olmadığının anlaşılması üzerine sürücü Safa Çalışkan'a, güvenlik şeridine girmekten bin 399 lira, uygun ışık donanımı kullanmamaktan da 314 lira olmak üzere toplam bin 713 lira para cezası uygulandı.

Cezaya itiraz etti

Sürücü Safa Çalışkan, uygulanan cezaya itiraz ederek bir süre polisle tartıştı. Bu tartışma sırasında polise güvenlik şeridini kullanan başka sürücüleri şikayet eden Safa Çalışkan, cezai işlemin uygulanmasından sonra denetim noktasından ayrıldı.

DHA


TEM Kuzey Yolu Kavacık Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde çakarlı araçlara denetim yapıldı. Denetimde aracında çakar-siren tertibatı bulundurmaktan 1 sürücüye, emniyet şeridini ihlalden üç araç sürücüsüne, bir kişiye de arabasının ön plakası olmadığı için ceza yazıldı.

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