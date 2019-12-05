Gündem Çaldıkları 150 kiloluk para kasasını sürükleyerek götürürken polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı
ADANA

Çaldıkları 150 kiloluk para kasasını sürükleyerek götürürken polisi gören hırsızlar kasayı bırakıp kaçtı

Adana'da lastik dükkanından çaldıkları 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan 2 kişi, polislerle karşılaşınca kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızların sürükleyerek götürmeye çalıştığı kasa
Hırsızların sürükleyerek götürmeye çalıştığı kasa

Adana'da saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen olayda bir lastik dükkanının güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp çıktı.

  • Yaklaşık 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan şüpheliler, 200 metre ileride, devriye görevi yapan trafik polisleriyle karşılaştı. Şüpheliler, kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakıp kaçtı.

DHA
Hırsızların sürükleyerek götürmeye çalıştığı kasa

Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Polisi gören hırsızlar kaçtı

DHA
Polisi gören hırsızlar kaçtı

DHA
Polisi gören hırsızlar kaçtı
Yatırım ve istihdam müjdesi

Yatırım ve istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
Tarihinen büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Kovan başına 10 lira

Kovan başına 10 lira

Tarım ve Orman Bakanlığından organik arıcılık yapanlara destek.

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler.
Meteoroloji'den<br> kırmızı alarm

Meteoroloji'den
kırmızı alarm

​Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

Saldırıda 2 savunma bakanlığı çalışanı öldürüldü.
Terörün her türü tehdit

Terörün her türü tehdit

​NATO, YPG konusundaki ikiyüzlü tavrını devam ettirdi.
Dev takas

Dev takas

​İngiliz ekibi, Merih için yıldız ismi gözden çıkardı.
Kimyaları bozuldu

Kimyaları bozuldu

Hafter Terör Örgütü dün yeniden Trablusgarp'a saldırdı.
Bu kez Ceren!

Bu kez Ceren!

​20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde katledildi.
Şule'nin<br>katiline müebbet

Şule'nin
katiline müebbet

Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.
Bu ifadeyi <br>kullananları lanetliyorum

Bu ifadeyi
kullananları lanetliyorum

Erdoğan, İngiltere'de terörle ilgili net mesajlar verdi.
İyi Parti'nin<br>uçak yalanı

İyi Parti'nin
uçak yalanı

​Diyanet, Erbaş'ın tarifeli uçak biletini yayınladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.