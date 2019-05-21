Çalıştığı evden 100 bin lira çalan bebek bakıcısı​ tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran E.Ö. ve E.A. isimli kadınlar, internet sitelerinden bebeklerine bakıcı bularak işe başlattıklarını, bakıcının bir gün sonra işe gelmemesi üzerine yaptıkları kontrolün ardından evlerinin soyulduğunu anladıklarını bildirdiler.

60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını fark etti

Ataşehir'de yaşayan E.Ö., 5 Mart'ta internetten buldukları Türkmenistan uyruklu 'Dilara' isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığını söyleyerek evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını polis ekiplerine anlattı. Daha sonra 14 Nisan'da da Bakırköy'de yaşayan E.A., kendini 'Fazilet' olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmemesi üzerine evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını fark ettiğini bildirdi. Her iki kadın Özbek kadından şikayetçi oldu.



Şüpheli şahısların kimliği belirlendi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı olaya ilişkin çalışma başlatarak güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, güvenlik kamera kayıtları incelemesinde aradıkları şüphelinin 35 yaşındaki Özbekistan uyruklu Maftuna Shodıeva olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Maftuna Shodıeva'nın Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşı 31 yaşındaki Mehmet O. ile buluştuğunu tespit etti. Düzenlenen baskınla Özbek kadın ile sevgilisi yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet O. savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Maftuna Shodıeva ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı

Maftuna Shodıeva'nın evlere gelmesi ve ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının binaya girişi, binadan çıkıp koşarak kaçması görülüyor.