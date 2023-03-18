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Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor

Şehir içi ulaşımı çok daha rahat ve konforlu hale getirecek Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor. Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Yeni projelerle şehrimizi güzelleştiriyor, üstyapı çalışmalarımızla Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırıyoruz" dedi.

10:16 . 18/03/2023 Cumartesi
DHA
Viyadüğün genişliği 14, uzunluğu 66 metre olacak.

Viyadüğün genişliği 14, uzunluğu 66 metre olacak.

Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için başlatılan Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü'nün yapımı sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni viyadük ile birçok noktaya ulaşımı çok daha pratik hale getireceklerini söyledi.

Yeni projelerle Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade eden Kartoğlu, “Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü tamamlandığında Başakşehir Mahallesi İkizdere sokak üzerinden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na bağlantı sağlayacağız. Aynı zamanda Arnavutköy yönüne ve Olimpiyat Stadı yönüne ulaşımı çok daha pratik hale getiriyoruz. Başakşehir mahalle sakinlerimizin şehir hastanesine ve metro durağına yaya ulaşımını da bu köprü üzerinden sağlayacağız" diye konuştu.

"Genişliği 14, uzunluğu 66 metre"

Viyadüğün teknik özellikleri hakkında bilgi veren Kartoğlu, “İki açıklıktan oluşacak viyadüğümüzün genişliği 14, uzunluğu ise 66 metre olacak. Bir gidiş ve bir geliş şeklinde hizmet verecek viyadüğümüzde bisiklet yolumuz da yer alıyor. Japon kültüründen esintilere yer vereceğimiz viyadüğümüz, birinci etabı tamamlanmak üzere olan Çam ve Sakura Millet Bahçemizin yanından geçecek" ifadelerini kullandı. 

#Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü
#İstanbul
#Japon
#Yasin Kartoğlu
28 dakika önce
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