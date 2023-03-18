Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor

Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için başlatılan Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü'nün yapımı sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni viyadük ile birçok noktaya ulaşımı çok daha pratik hale getireceklerini söyledi.

Yeni projelerle Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade eden Kartoğlu, “Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü tamamlandığında Başakşehir Mahallesi İkizdere sokak üzerinden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na bağlantı sağlayacağız. Aynı zamanda Arnavutköy yönüne ve Olimpiyat Stadı yönüne ulaşımı çok daha pratik hale getiriyoruz. Başakşehir mahalle sakinlerimizin şehir hastanesine ve metro durağına yaya ulaşımını da bu köprü üzerinden sağlayacağız" diye konuştu.

"Genişliği 14, uzunluğu 66 metre"