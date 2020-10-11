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Gündem Camianın dik duruşlu hekimi Dr Mehmet Bakar Hakka yürüdü
İSTANBUL

Camianın 'dik duruşlu' hekimi Dr. Mehmet​ Bakar Hakk'a yürüdü

Camianın 'dik duruşlu' hekimi Dr. Mehmet Bakar Hakk'a yürüdü

İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden olan ve bir dönem müsteşar yardımcılığı görevini de yapan Mehmet Bakar hayatını kaybetti. Bakar siyaset, sağlık ve pek çok alandan önde gelen isimlerin ve sevenlerinin katıldığı Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Mehmet Bakar hayatını kaybetti.
Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Mehmet Bakar hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görev Mehmet Bakar hayatını kaybetti.

  • Bakar siyaset, sağlık ve pek çok alandan önde gelen isimlerin ve sevenlerinin katıldığı Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

Mehmet Bakar 'efsane sağlık müdürü' olarak anıldı.

DİK DURUŞUYLA TANINIYOR

  • Dr. Mehmet Bakar, İstanbul il sağlık müdürlüğü görevi boyunca ehliyet ve liyakate verdiği önem doğrultusunda yaptığı atamalarla gündeme geldi. Müdürlüğü döneminde ortaya koyduğu çalışmalarla 'efsane sağlık müdürü' olarak anıldı. 28 Şubat sürecinde darbeci ve yasakçı zihniyete karşı mücadelesiyle bilinen Bakar, özellikle başörtülü sağlık öğrencilerinin ve görevlilerinin haklarını savundu.
  • Hekim Hakları Derneği'nin kurucu başkanı olarak görev aldı. Aynı dönemde yurt içinde eğitim hakları elinden alınan onlarca başörtülü sağlık öğrencisinin Viyana ve çeşitli yurt dışı üniversitelerde eğitim alabilmeleri için yoğun çaba sarf etti. İş adamları ve öğrenciler arasında köprü kurarak burs ve maddi destek sağladı.
  • Post-modern darbecilere karşı hukuk mücadelesi başlatan Bakar, bu alanda AİHM'ye ilk başvuruda bulunan isim oldu. Aynı süreçte çok sayıda ölüm tehdidi alan 'efsane sağlık müdürü' kariyeri boyunca görevden alma, sürülme gibi mobbinglere uğradı. Sağlık ve milli görüş camiasında saygın bir konumu olan Bakar, dik duruşuyla zihinlere kazındı.

SAĞLIK BAKANI KOCA ACI HABERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul il sağlık eski müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MEHMET BAKAR KİMDİR?

1954 yılında İzmit Karamürsel’de doğan Uzm. Dr. Mehmet Bakar, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bakar, ilk olarak Ankara Çubuk Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1998 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını aldı. İstanbul’da 1989-1992 ve 2003-2005 yılları arasında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Sonraki yıllarda Başhekim Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği yapan Bakar 2014 yılından itibaren kararname ile Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve 7 çocuk babası olan Bakar 11.10.2020 tarihinde hayata veda etti.

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