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İSTANBUL

Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Radyo yayınlarının geçtiğimiz eylül ayında başladığı Çamlıca Kulesi’ndeki son rötuşlar devam ederken, kulenin son hali havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.
Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz eylül ayında 100 radyonun yayınları Çamlıca Kulesi’nden verilmeye başlanmıştı. Projeyle birlikte Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca’da bulunan 29 televizyon anteni kaldırıldı. Çamlıca Kulesi’ndeki son rötuşlar tüm hızıyla devam ederken, kulenin son hali havadan görüntülendi.

İki ayrı seyir terası

İstanbul’un sembollerinden biri olması beklenen kulede 39 ve 40’ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34’üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule, her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.
“Çamlıca Kulesi tarihsel simgelerimizin zenginliğini üzerinde taşıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi’ndeki incelemeleri sonrası sosyal medya hesabından, “Çamlıca Kulesi, ülkemizde hayata geçirdiğimiz akıllı, çevreci, estetik ve güçlü altyapı sistemlerimizin bir nişanesidir. Çamlıca Kulesi, mühendislik ve güçlü altyapı sistemlerimizin bir nişanesi olduğu kadar mimari olarak da tarihsel simgelerimizin zenginliğini üzerinde taşıyor” notunu paylaşmıştı.

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