Gündem Can Ataklı Türkiyenin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra
İSTANBUL

Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin skandal sözler sarf etti. TSK'nın Irak'ta boş mağaraları bombaladığını öne süren Ataklı, "O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye’ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı Türkiyenin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra
Can Ataklı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki tahriklerine yönelik kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti.

YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayan Ataklı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Türk askerlerinin Irak'ta boş mağaraları bombaladığını iddia eden Ataklı, "Irak'ta bombaladık, o kadar öldürdük, sarı torba falan yalan. O da yok ha. Mağara bombalıyorlar. O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?" dedi.

"HEPSİ PALAVRA"

"Bir gece ansızın gelebiliriz" söyleminin 'palavra' olduğunu öne süren Ataklı, sözlerinin devamında "Benim zavallı insanıma zavallı bizlere başka edebiyatla beyin yıkamaya çalışıyorlar. Bir gece ansızın girebiliriz, Rusya ile Putin şey arasında ara bulucu biziz. Tahıl şeyini biz yaptık. Ege, Doğu Akdeniz'de haklarımız. Girit'e bilmem ne olursa. Güney Kıbrıs Rumlarına silah verilmesini kabul edemeyiz. Hepsi palavra" ifadelerini kullandı.

​Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra
OYNAT 00:42
​Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin skandal sözler sarf etti. TSK'nın Irak'ta boş mağaraları bombaladığını öne süren Ataklı, 'O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?' ifadelerini kullandı.

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Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Yunanistan'da gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, \"Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz\" ifadelerini kullanmıştı.
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Macron, ise adeta Yunanistan'a kalkan olmuş 'Yunanistan'da kargaşaya izin vermeyeceğiz' demişti.
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Bütün bunlara bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. \"Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın.\" sözlerini kullandı.
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Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, \"Bir Gece Ansızın Gelebilirim\" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.
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Öte yandan Yunan Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Türk ve Yunan orduları kıyaslandı.
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Tümamiral Stelios Fenekos ve Korgeneral Andreas Pentaras, bir röportajda Türkiye'nin Batı'nın desteğine sahip olmadığını belirtti.
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Türkiye'ye yetişmek için silah yarışına giren Yunanistan'ın ordusunun Türkiye için caydırıcı güç olduğunu iddia eden ikili; Yunanistan, denizde, hava kuvvetlerinde, kara ordusunda olduğu kadar siyasi düzeyde de caydırıcı olduğunu belirtti.
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Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan ile savaş halinde Batı'nın desteğini alamayacağını söylerken \"Türkiye, Ege'de bir şeye kalkışmadan önce 2-3 kez düşünecek\" ifadesini kullandılar.
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'Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez'

Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, “Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez. Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak” denildi.
Peki, yeni silahlanma programı Yunanistan savunmasını ne kadar güçlü kılıyor? Rakamsal olarak her iki ülkenin savunması ne durumda?

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KARA KUVVETLERİ

Aktif asker sayısı
Yunanistan: 107 bin 593
Türkiye: 355 bin
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Tank
Yunanistan: 1,353
Türkiye: 2,435
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DONANMA

Fırkateyn:
Yunanistan: 13
Türkiye: 16
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CorvetteSaldırı Gemisi

Yunanistan:9
Türkiye:33
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Denizaltı
Yunanistan:11
Türkiye:13
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Savaş Uçağı

Yunanistan: 228
Türkiye: 293

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Askeri Kargo Uçağı

Yunanistan: 17
Türkiye: 36
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Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor. Söz konusu raporda Türk ordusu için şu özelliklere yer veriliyor:

Savunma bütçesi: 19 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin

Toplam hava gücü: 1,055 (uçak + İHA + helikopter)

Savaş uçağı: 206

Muharebe tankı: 2 bin 622

Donanma gücü: 149
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve tacizlerine hız kesmeden devam eden Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basınında da adeta 'panik' havası var. Ordu ve müttefik kıyaslaması yaparak 'daha güçlü' olduklarını iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin şansı olmadığını yazdı. Ancak uluslararası bütün ordu kıyaslamaları, Türkiye'nin savunma sanayi bütçe payı, askeri gücü ve donanmasının kuvveti bakımından Yunan ordusu ile kıyaslanmayacak derece fark olduğunu gözler önüne seriyor.

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