İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yedi. Tepkileri umursamadığını ifade eden İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek savundu.

İmamoğlu'nun sözleri kendi cenahında da büyük tepkilere neden oldu.

Muhalif yazar Can Ataklı, İmamoğlu'nu hedef alan sert bir açıklama yaptı.

GÜNDEM Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez

"SALAK GİBİ BİR DE KAR KÜREME ARACI GÖNDERİYORSUN"

Meteorolojiden günler öncesinden uyarıların yapıldığını vurgulayan Ataklı, "Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Adam gidiyormuş da veda edemezmiş de... Onlar anlardı. İkinci fahiş hata, yemek yedikten sonra da hemen çıkacaksın. 'Kar yağışı başlamamıştı. Ben biliyordum durumu arkadaşlara gereken talimatları verdim, nezaketen de bir saat kaldım' desen neyse." diye konuştu.

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OYNAT 01:33 Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bu durumun savunulacak bir yanının olmadığını ifade eden Ataklı, 'Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İmamoğlu'nun bu tavrının CHP'li birçok kişiyi 'tongaya' düşürdüğünü belirten Ataklı, "Sosyal medyanın sihrine kapılan ünlü ünsüz bir çok isim atladılar. Ondan sonra silmek zorunda kaldılar. 'İnsan değil miyiz?' diyerek savunamazsınız kendinizi. Çok önemli bir kamu görevi yapıyorsan kendini özel hayat işlerinden çekeceksin. Bunlara neden maruz kalasın ki kardeşim?" dedi.

İstanbullunun yollarda kaldığı, toplu ulaşımın durduğu anlarda kendisinin restorana kar küreme aracı eşliğinde gitmesine de değinen Ataklı, "Bir de salak gibi gideceğin restoranın önünde önceden kar küreme araçlarını gönderirsen" ifadeleriyle İBB Başkanı'na yüklendi.