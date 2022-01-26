Gündem Can Ataklıdan İmamoğluna Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
POLİTİKA

Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bu durumun savunulacak bir yanının olmadığını ifade eden Ataklı, "Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklıdan İmamoğluna: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
Can Ataklı - Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yedi. Tepkileri umursamadığını ifade eden İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek savundu.

İmamoğlu'nun sözleri kendi cenahında da büyük tepkilere neden oldu.

Muhalif yazar Can Ataklı, İmamoğlu'nu hedef alan sert bir açıklama yaptı.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez
GÜNDEM
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez

"SALAK GİBİ BİR DE KAR KÜREME ARACI GÖNDERİYORSUN"

Meteorolojiden günler öncesinden uyarıların yapıldığını vurgulayan Ataklı, "Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Adam gidiyormuş da veda edemezmiş de... Onlar anlardı. İkinci fahiş hata, yemek yedikten sonra da hemen çıkacaksın. 'Kar yağışı başlamamıştı. Ben biliyordum durumu arkadaşlara gereken talimatları verdim, nezaketen de bir saat kaldım' desen neyse." diye konuştu.

Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
OYNAT 01:33
Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bu durumun savunulacak bir yanının olmadığını ifade eden Ataklı, 'Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu tavrının CHP'li birçok kişiyi 'tongaya' düşürdüğünü belirten Ataklı, "Sosyal medyanın sihrine kapılan ünlü ünsüz bir çok isim atladılar. Ondan sonra silmek zorunda kaldılar. 'İnsan değil miyiz?' diyerek savunamazsınız kendinizi. Çok önemli bir kamu görevi yapıyorsan kendini özel hayat işlerinden çekeceksin. Bunlara neden maruz kalasın ki kardeşim?" dedi.

İstanbullunun yollarda kaldığı, toplu ulaşımın durduğu anlarda kendisinin restorana kar küreme aracı eşliğinde gitmesine de değinen Ataklı, "Bir de salak gibi gideceğin restoranın önünde önceden kar küreme araçlarını gönderirsen" ifadeleriyle İBB Başkanı'na yüklendi.

İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
GÜNDEM
İYİ Parti'li Erhan Usta Ekrem İmamoğlu'na arka çıktı: Erdoğan da bakanlar da yemek yiyor
Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

​Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek.
11 metre uzunluğunda

11 metre uzunluğunda

​Yapımı 6 saat sürdü: Görenler dönüp bir daha bakıyor.
İmamoğlunu savunmak için ne yapacağını şaşırdı: İYİ Partili Arslan kar esaretiyle 15 Temmuzu kıyasladı

​Sağlık durumuna ilişkin duyuruyu kendisi yaptı.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'ye karla mücadele tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.