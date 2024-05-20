Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Yunanistan’da ve dünyanın farklı coğrafyalarında her yıl 19 Mayıs günü sözde Pontus soykırımında ölenler için anma törenleri düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin bir kısmı eğitim kurumlarında yürütülmektedir. Başka bir ifadeyle her yıl Yunan gençlerinin zihinlerine Türk düşmanlığı ve karşıtlığı kazınmaktadır.