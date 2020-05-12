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ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri... bu köyünde fotoğraf çekmek parayla: Nedeni ise çok ilginç

Çanakkale'nin bu köyünde fotoğraf çekmek parayla: Köylüler ve turistler rahatsız olunca bu karar alındı

Çanakkale'de bulunan tarihi ve turistlik Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda. Köy muhtarlığı, fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye ve turistler de rahatsız olmaya başlayınca bu kararı almış. Köyde geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmiş, bu yıl ise fiyatlarda artış olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Yeşilyurt köyünü her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor.
Yeşilyurt köyünü her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü sakinlerinin başı, köye düğün, nişan ve dış mezuniyet için gelen stüdyo fotoğrafçılarıyla dertte. Köy, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor.

İHA
Yeşilyurt köy konağı

Köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor.

İHA
Köy, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

Köy halkı rahat bir nefes aldı

  • Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı. Turistler de rahatsız olmaya başlayınca köy muhtarlığı köye düğün, nişan ve mezuniyet çekmek için gelip bu işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.

İHA
Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor.

Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

İHA
Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti.


Uygulamaya geçen yıl başladıklarını ifade eden muhtar azası Hüseyin Serpen, “Son 8 yıldır köyde düğün, nişan ve mezuniyet çekimi yapılıyordu. Köylünün ve işletme sahiplerinin herhangi bir şikayeti ve yaptırımı da yoktu. Son bir yıldır halkın fotoğrafçılardan rahatsız olması ve işletmelerin şikayeti üzerine fotoğrafçıları kısıtlamak maksadıyla düğün, nişan ve mezuniyet çekimlerini belli bir ücrete tabi tuttuk. Burada mevzu para toplamak değil, fotoğraf çekmek için gelen sayısını kontrol altında tutmak. Burada dış çekim için gelenlerin yol kapatmaları, köylülerin evlerine fotoğraf çekmek için izinsiz girmeleri, işletmeler hizmet veriyorken hizmeti engelleyecek şekilde kullanmaları bu kararı almamıza sebep oldu. Biz köyümüze gelen amatör ve profesyonel fotoğraf topluluklarından para almıyoruz. Ya da ziyaretçiler kendi fotoğraflarını çekebilirler, bunlardan herhangi bir para almamız söz konusu değil. Biz köyde ticari maksatla yapılan çekimleri kontrol altında tutmak için böyle bir uygulamayı başlattık. Köylülerin izinsiz evlerine giriyorlar. Burada yaşayan insanlar dış kapısını kilitlemez, bunu bilen fotoğrafçılar dış kapıyı açıp bahçeye girip çekim yapıyor. İnsanlar bu durumdan rahatsız. Geçen yıl gelin çekimleri 150 liraydı, mezuniyet çekimleri ise kalabalık geldikleri için 200 liraydı. Biz bu parayı resmi makbuz karşılığında alıyoruz. Bizim gayemiz para kazanmak değil, caydırıcılık. Bu yılki fiyatları daha belirlemedik” dedi.

Çanakkale'nin bu köyünde para vermeyen fotoğraf çekemiyor
FOTOĞRAF 8
Title
Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü sakinlerinin başı, köye düğün, nişan ve dış mezuniyet için gelen stüdyo fotoğrafçılarıyla dertte. Köy, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Her yıl köyü 200 bin turist ziyaret ediyor.
Title
Köyün yapısı adeta doğal bir platoyu andırıyor. Hal böyle olunca düğün, nişan ve özel gün fotoğrafı çekip büyük miktarda para kazanan fotoğrafçılar da köyü ziyaret ediyor.
Title
Fotoğrafçılar işi çığırından çıkartıp köyde bulunan evlerin içine fotoğraf çektirmek için izinsiz girmeye başladı.
Title
Turistler de rahatsız olmaya başlayınca köy muhtarlığı köye düğün, nişan ve mezuniyet çekmek için gelip bu işten para kazanan fotoğrafçılardan para almaya başladı. Bu şekilde köye fotoğrafçılar daha az gelirken, köy halkı rahat bir nefes aldı.
Title
Geçen yıl başlayan bu uygulama bu sene de devam edecek. Geçen yıl gelin çekimleri 150 lira, mezuniyet çekimleri ise 200 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.
Title
Uygulamaya geçen yıl başladıklarını ifade eden muhtar azası Hüseyin Serpen, şunları söyledi:
Title
Son 8 yıldır köyde düğün, nişan ve mezuniyet çekimi yapılıyordu. Köylünün ve işletme sahiplerinin herhangi bir şikayeti ve yaptırımı da yoktu. Son bir yıldır halkın fotoğrafçılardan rahatsız olması ve işletmelerin şikayeti üzerine fotoğrafçıları kısıtlamak maksadıyla düğün, nişan ve mezuniyet çekimlerini belli bir ücrete tabi tuttuk. Burada mevzu para toplamak değil, fotoğraf çekmek için gelen sayısını kontrol altında tutmak. Burada dış çekim için gelenlerin yol kapatmaları, köylülerin evlerine fotoğraf çekmek için izinsiz girmeleri, işletmeler hizmet veriyorken hizmeti engelleyecek şekilde kullanmaları bu kararı almamıza sebep oldu. Biz köyümüze gelen amatör ve profesyonel fotoğraf topluluklarından para almıyoruz. Ya da ziyaretçiler kendi fotoğraflarını çekebilirler, bunlardan herhangi bir para almamız söz konusu değil.
Title
Biz köyde ticari maksatla yapılan çekimleri kontrol altında tutmak için böyle bir uygulamayı başlattık. Köylülerin izinsiz evlerine giriyorlar. Burada yaşayan insanlar dış kapısını kilitlemez, bunu bilen fotoğrafçılar dış kapıyı açıp bahçeye girip çekim yapıyor. İnsanlar bu durumdan rahatsız. Geçen yıl gelin çekimleri 150 liraydı, mezuniyet çekimleri ise kalabalık geldikleri için 200 liraydı. Biz bu parayı resmî makbuz karşılığında alıyoruz. Bizim gayemiz para kazanmak değil, caydırıcılık. Bu yılki fiyatları daha belirlemedik.
Çanakkale'nin bu köyünde para vermeyen fotoğraf çekemiyor
Çanakkale'de bulunan tarihi ve turistlik köyde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda.
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