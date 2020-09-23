Çanakkale'de korkutan görüntü: Gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu

Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde çobanlık yapan Hayrettin Yaşar, geçen pazartesi günü koyunlarını otlatırken bölgede kafatası ve kemiklere rastladı. Çoban Yaşar, durumu, köy muhtarı Rıdvan Yaşar'a bildirdi. Olay yerine gelen Yaşar da jandarmaya haber verdi.

DHA Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Daha sonra kafatasları ile kemikler incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Göletin altında eski bir mezarlık olabilir

Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90’ı boşaltılırken, gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup, olmadığı araştırılacak.

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DHA Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.

Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini belirtti.