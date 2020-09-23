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Gündem Çanakkalede korkutan görüntü Gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu
ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu

Çanakkale'de korkutan görüntü: Gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı. Çobanlık yapana Hayrettin Yaşar isimli vatandaş, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Gölet havzasında bulunan kafatasları.
Gölet havzasında bulunan kafatasları.

Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde çobanlık yapan Hayrettin Yaşar, geçen pazartesi günü koyunlarını otlatırken bölgede kafatası ve kemiklere rastladı. Çoban Yaşar, durumu, köy muhtarı Rıdvan Yaşar'a bildirdi. Olay yerine gelen Yaşar da jandarmaya haber verdi.

DHA
Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Daha sonra kafatasları ile kemikler incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Göletin altında eski bir mezarlık olabilir

Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90’ı boşaltılırken, gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup, olmadığı araştırılacak.

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Avcılar'de dehşete düşüren olay: Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu

DHA
Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı.
  • Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini belirtti.

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