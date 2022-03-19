Çanakkale Köprüsü'ne laf eden CHP'nin yönettiği Antalya Belediyesi'nin son icraatı alay konusu oldu Dün hizmete açılan ve Türkiye'nin yeni simgesi olan dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştiren muhalefet, yine alay konusu oldu. Heykel yapmaktan başka hizmeti olamayan CHP'nin yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesindeki 1975 yılında yapılan köprünün vatandaşların can güvenliği için yenilendiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan köprünün fotoğrafları mizahşörleri harekete geçirdi. Bazı kullanıcılar, "İki kule aralığı Antalya plakasını temsilen 7 metre", "Serik'in gerdanlığı", "Bir hafta ücretsiz" yorumlarını yaptı.

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