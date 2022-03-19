Gündem Çanakkale Köprüsüne laf eden CHPnin yönettiği Antalya Belediyesinin son icraatı alay konusu oldu
ANTALYA

Çanakkale Köprüsü'ne laf eden CHP'nin yönettiği Antalya Belediyesi'nin son icraatı alay konusu oldu

Dün hizmete açılan ve Türkiye'nin yeni simgesi olan dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştiren muhalefet, yine alay konusu oldu. Heykel yapmaktan başka hizmeti olamayan CHP'nin yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesindeki 1975 yılında yapılan köprünün vatandaşların can güvenliği için yenilendiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan köprünün fotoğrafları mizahşörleri harekete geçirdi. Bazı kullanıcılar, "İki kule aralığı Antalya plakasını temsilen 7 metre", "Serik'in gerdanlığı", "Bir hafta ücretsiz" yorumlarını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Köprüsüne laf eden CHPnin yönettiği Antalya Belediyesinin son icraatı alay konusu oldu
Serik ilçesindeki 1975 yılında yapılan köprünün yenilenmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye tarafından yenileme çalışması yapıldı. 1975 yılında inşaa edildiği belirtilen bir köprü için inşaat başlatıldı. Yaklaşık 50 yıllık olan köprünün fiziki ömrünün tamamlandığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

KÖPRÜ İNŞAA ETTİLER

Köprüyle ilgili Büyükşehir'in yürüttüğü yenileme çalışmasında sona gelindi. Köprünün bitmiş hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yayınlandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİLEDİK

Yayınlanan Tweet'te, "Serik'te yapımı 1975 yılına dayanan ve fiziki ömrünü tamamlamış olan yaklaşık 50 yıllık köprüyü vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak amacıyla yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

MİZAHŞÖRLER KIRDI GEÇİRDİ

Heykel yapmaktan başka hizmeti olamayan CHP'nin yönetimindeki belediyenin sosyal medya hesabından paylaştığı köprü fotoğrafları alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, "İki kule aralığı Antalya plakasını temsilen 7 metre", "Serik'in gerdanlığı", "Bir hafta ücretsiz" yorumlarını yaptı.

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