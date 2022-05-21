Gündem Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı 23ü tutuklandı
ÇANAKKALE

Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı 23'ü tutuklandı

Çanakkale merkezli üç ilde, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı 23ü tutuklandı
Uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslar işlemleri için adliyeye götürüldü.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da 150 personel ve 6 narkotik köpeği ile uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 'Narkolina' adıyla operasyon düzenledi.

40 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli, gözaltına alındı. Polis ekipleri, altı ay süren teknik takip sonucu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin yanı sıra İstanbul ve Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda; 56,51 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 168,76 gram metamfetamin, 24,88 gram eroin, 23 sentetik ecza, beş ecstasy hap, 52 kök kenevir ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, yedi şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. altı şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kalırken, dört şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul’da sanal market aracıyla uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı: Bonzai bulundu
GÜNDEM
İstanbul’da sanal market aracıyla uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı: Bonzai bulundu

Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı
OYNAT 00:51
Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı
Adana'da evlerine 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Bölgede güvenlik önlemi alarak adrese baskın yapan ekipler, bu sırada ikametten bahçeye atılan paketleri fark etti. Ekipler, paketlerde 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirledi. İkametteki Bahattin Ö. (53) ile oğlu İsmail Ö. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SOLOTÜRK göklere imzasını attı

SOLOTÜRK göklere imzasını attı

Türk pilotları Kobra Manevrası'yla dünyada bir ilki başardı.
NFTye dönüştürüldü

NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu dikkat çekmişti.
Müslümanları koyun kızartmak için yağ stoklamakla suçlayan Leclerc özür diledi

Kripto paralar 7. haftayı da kayıpla kapattı.

İzmit'te tarihi yapı tehdit altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.