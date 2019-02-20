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İSTANBUL

Son depremler - İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da hissedilen deprem meydana geldi

Çanakkale'de 5.5 şiddetinde deprem: Birçok ilde hissedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege'deki birçok ilde hissedildi. Yerin 8.4 kilometre altında meydana gelen depremin saati 21.23 olarak açıklandı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgör Gökhan, "Deprem 46 saniye sürdü. Merkezde bir yıkıntı yok." ifadelerini kullandı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise, "Ekiplerimiz etkisini inceliyor, hareket için hazırlar" paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 21.23'teki deprem İzmir, İstanbul, Bursa gibi illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkezinin Çanakkale Ayvacık olduğunu açıkladı. Yerin 8.4 kilometre altında meydana gelen yer sarsıntısının şiddeti ise 5.5 büyüklüğünde.

Şiddetli depremi hisseden vatandaşlar, evlerini terk ederek park ve boş alanlara geçti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ekiplerin depremle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirterek "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı ise "Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Deprem 46 saniye sürdü, merkezde sıkıntı yok"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, katıldığı televizyon programında depreme ilişkin bilgi verdi. Gökhan şu ifadelere yer verdi:

  • "Deprem 45 saniye sürdü. Merkezde bir yıkıntı yok. Aşırı bir sallantıdan ziyade darbeli bir depremdi. Herhangi arçtı diye bir şey söz konusu değil, öyle bir bilgimiz yok. Tedbirlerimizi alıyoruz. Sosyal tesislerimiz sabaha kadar açık olacak. İki kez vurdu, sonra yatay salladı. Zaten dipten geldi, yatayda aşırı bir sallantı olmadığı için bir zaiyat yok. Ekiplerimiz sokakta, dolaşıyorlar."

Ayvacık Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı. Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Kızılay: Hasarlı binalara girmeyin

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar varsa evlerine girmesinler, Ege depremleri uzun süren ve sık artçı depremler oluşturabilir ve bu da hasarlı binalarda yıkım oluşturabilir. Valilik ve AFAD’ın uyarılarını dinleyin lütfen" uyarısında bulundu.

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AFAD'dan açıklama: Deprem 5.0 şiddetinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem
OYNAT 00:29
Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege'deki birçok ilde hissedildi. Depremin hissedildiği Tekirdağ'da deprem anı kameraya böyle yansıdı.
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