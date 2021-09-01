Çanakkale’de av sezonu açıldı: Sardalyanın kilosu 35 liraya düştü

Balıkçı Recep Denizer, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik. diye konuştu. Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.