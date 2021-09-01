Çanakkale’de av sezonu açıldı: Sardalyanın kilosu 35 liraya düştü

Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçılar gece yarısı itibariyle gırgır tekneleriyle denize açıldı. Yasağın sona erdiği ilk günde Çanakkale Balık Hali'nde geçen haftalarda kilosu 80 liraya kadar çıkan sardalya, kilosu 35 liradan tezgahlarda yerini aldı. Balık hali esnafından Hasan Doğan Tunç av sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında düşüş yaşandığını belirterek şunları söyledi:
“Sardalya dediğimiz Çanakkale’nin meşhur balığı bugün 35 liralar civarında. Bunun yanı sıra çeşitlerde bolluk yaşandı. İstavrit, kolyoz, turna, levrek gibi diğer balıkların çeşitliliği arttı. Fiyatlarda uygunluk var. İleriki günlerde biraz daha bolluk bekleniyor. Av yasağı döneminde sardalyayı küçük tekneler avlıyor. Küçük balıkçı tekneleri avladığı için havalar estiği zaman istedikleri bölgelerde avlanamıyorlar. İstenilen bol miktarda balık tutulmadığı için ve piyasada da balık açığı olduğu için otomatikman fiyat yükseliyor. Gırgır teknelerinin denize açılmasıyla birlikte hem bol miktarda balık geliyor hem de balık çeşitliliği yaşanıyor. Bir de sardalyanın çıkmasıyla birlikte fiyat düşüyor.”
Balık halinde kolyoz 40, tombik 20, sarpa 20, turna 50 ve istavrit kilosu 45 liradan satılıyor.
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Sezonu açan balıkçılar, gece yarısından itibaren Vira Bismillah diyerek denize açıldı. 2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti
Yaklaşık beş aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Denize açılarak ağlarını bırakıp nasiplerini arayan balıkçılar, sezonun ilk gününde bol miktarda palamutla kıyıya döndü.
Kasalar halinde gelen balıklar tezgâhları da şenlendirdi. Sezonun avlanan ilk balıkları tezgâha sert bir düşüş yaparak tanesi 25 TL’den görücüye çıktı.
Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Hasan Taşkesen, yeni sezona palamut ile başladıklarını ve palamudun da bu yıl bol olacağını ümit ettiklerini belirtti. Taşkesen, Av sezonu açıldı. Yeni sezonun ilk gününde tezgahlarımız bollaştı. Teknelerimiz bol miktarda palamutla kıyıya döndü. Bazı balıkçılar 10 kasa palamut yakalarken bazıları yirmi kasa bazıları ise 50 kasa palamut tuttu. Ama palamut biraz pahalı. İlk palamutlar 25 TL’den görücüye çıktı. Sezonun ilk gününde tezgâhlarımız oldukça bereketli. Tabii, büyük teknelerin balık tutmasıyla bu fiyatların biraz daha aşağı düşeceğini düşünüyoruz” dedi.
Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Taşkesen, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.
Denizlerde av sezonu açıldı: Sezonun ilk palamutları 25 liradan görücüye çıktı
Sinop'ta denizlerde av yasağının sona ermesiyle ağlardan çıkan balıklar tezgâhlarda yerini almaya başladı. Av sezonunun ilk gününde bol miktarda avlanan palamut balığı tezgaha sert bir düşüş yaparak tanesi 25TL'den görücüye çıktı.
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Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda dün akşam saatlerinde düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz'in Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.
Saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali'ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi.
Balıkçı Recep Denizer, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik. diye konuştu. Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.
Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti.
Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden. diyen Özsandıkçı, şöyle konuştu: İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali'ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor.
Balıkçılar 'vira bismillah' dedi: Trabzon'da istavrit bolluğu yaşandı
Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Trabzon'daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla kıyıya döndü.