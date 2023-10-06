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Çanakkale'de göçmen operasyonu: 9 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı. Afganistan uyruklu biri kadın, 5'i çocuk 9 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sürücü A.R.A. ise insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

13:01 . 6/10/2023 Cuma
AA
Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'de göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kestanbol Kaplıcaları mevkisi yakınında düzenlenen operasyonda A.R.A'nın kullandığı 64 MA 0519 plakalı araçta düzensiz göçmenlerin olduğu belirlendi.


Afganistan uyruklu biri kadın, 5'i çocuk 9 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Sürücü A.R.A. ise insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.






#Çanakkale
#göçmen
#operasyon
1 saat önce
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