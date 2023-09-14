Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: Onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komandolar ve özel harekat polislerinin katılımıyla il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Filistin, Irak, İran, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 81 düzensiz göçmen daha tespit edildi.