Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

Konya'da polis ekiplerin kontroller esnasında durumundan şüphelendiği 2 aracın içerisinden 13 düzensiz göçmen çıktı. Her 2 araç sürücüsü tutuklanırken araçlara 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasındaki kontrol noktalarıyla göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürüyor.