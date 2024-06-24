Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü

Ulaşturma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale'de bölünmüş yol standardına yükseltilen Gelibolu-Eceabat yolunun 32 kilometrelik kısmının, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu- Eceabat yolu ile yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır" dedi.