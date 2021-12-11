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ANKARA

Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 290 bin lira ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle toplam 290 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödemesine karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğana 290 bin lira ödeyecek ​
Canan Kaftancoğlu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesince ödemeye mahkum edildiği 56 bin liralık manevi tazminata ilişkin yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

KAFTANCIOĞLU 290 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kaftancıoğlu hakkında hakaret içeren 14 ayrı paylaşımı için 50 biner liradan az olmamak üzere toplam 700 bin lira olarak açılan davanın kısmen kabulüne karar veren daire, 14 paylaşımından biri için 50 bin lira, 6 ayrı paylaşımı için de 40 biner lira olmak üzere toplam 290 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödemesine karar verdi. Oy birliğiyle alınan karar, Yargıtay’da temyiz edilebilecek.

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