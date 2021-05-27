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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında yaptığı basın açıklamasıyla hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Canan Kaftancıoğluna tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasındaki gösterilere destek verdiği kaydedildi.

Dilekçede, "Davalının (Kaftancıoğlu), DHKP-C VE PKK teröristlerine ve destekçilerine destek veren beyanları mevcut iken müvekkilimiz bir basın açıklaması yaparak davalı hakkında bir takım ifadeler de bulunmuş ve buna ilişkin olarak davalının yargılanıp ceza aldığı ve kamunun bilgisi dahilinde olan bir ifade için CHP'nin kendi sitesinde müvekkili hedef alarak Türk milletinin iradesini hiçe saymış ve aleni bir şekilde bunu kamu ile paylaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan darbe iması

Kaftancıoğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifadeler sonrasında, basın açıklaması yaparak dava açacağını ve yasal yollara başvuracağını CHP antettli kağıtla hakaret ederek "haksız fiil eylemini işlediği" öne sürüldü.

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"Milletin iradesini yok saymaktır"

Dilekçede, "Müvekkilim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kanun nizam tanımayan hakaretlerin kabul edilmesi mümkün olmamakla beraber milli iradeyi yok sayan bir zihniyet ürünüdür. Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy olarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır. Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu hakaret sınırları aşmaktadır" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği ve bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Cumhurbaşkanına hakaret", "Terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçların da yer aldığı toplam 5 ayrı suçtan ceza aldığı hatırlatıldı.

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Dilekçede, bu nedenlerle "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na basın açıklaması ile hakaret ve milletin iradesini/oyunu yok saymak kamu vicdanlarını da rahatlatmak adına bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, 500 bin TL manevi tazminatın işlendiği tarih olan 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Kaftancıoğlu'ndan tazmin edilmesi istendi.

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