Gündem Canan Kaftancıoğlu militarist dediği sloganla karşılandı
POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu 'militarist' dediği sloganla karşılandı

Atatürk Havalimanı'nın yerine inşa edilecek millet bahçesini protesto etmek için bugün bölgeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce "Militarist buluyorum" dediği 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla karşılandı.

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Canan Kaftancıoğlu militarist dediği sloganla karşılandı
Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine, 'doğa düşmanı' diyerek karşı çıkmıştı.

Millet bahçesinin yapımını protesto etmek için bugün bölgeye giden Kaftancıoğlu, tepki gösterdiği ve militarist bulduğu 'Atatürk' sloganlarıyla karşılandı.

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MİLİTARİST BULDUĞU SLOGANLARLA KARŞILANDI

Kaftancıoğlu'nu karşılayan bir grup CHP'li, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Canan Kaftancıoğlu 'militarist' dediği sloganla karşılandı
OYNAT 00:17
Canan Kaftancıoğlu 'militarist' dediği sloganla karşılandı
Atatürk Havalimanı'nın yerine inşa edilecek millet bahçesini protesto etmek için bugün bölgeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce 'Militarist buluyorum' dediği 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla karşılandı.

Kaftancıoğlu, 2012 yılında yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade" demişti.

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