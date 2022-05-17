Canan Kaftancıoğlu 'militarist' dediği sloganla karşılandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine, 'doğa düşmanı' diyerek karşı çıkmıştı.

Millet bahçesinin yapımını protesto etmek için bugün bölgeye giden Kaftancıoğlu, tepki gösterdiği ve militarist bulduğu 'Atatürk' sloganlarıyla karşılandı.

GÜNDEM Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Atatürk'lü' provokasyon çağrısı: 135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' karalaması

MİLİTARİST BULDUĞU SLOGANLARLA KARŞILANDI

Kaftancıoğlu'nu karşılayan bir grup CHP'li, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Kaftancıoğlu, 2012 yılında yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte, birey olmanın önüne geçen bir ifade" demişti.

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