Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Atatürk'lü' provokasyon çağrısı: 135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' karalaması

CHP, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

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Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yarın saat:11.00’de Atatürk Havalimanı’na gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaftancıoğlu, geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen, "Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyerek yanıt vermişti.

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O dönem CHP İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi de isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmiş, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar" ifadelerini kullanmıştı. Çelebi tartışmadan kısa bir süre sonra partisinden istifa etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tartışmalara ilişkin, "CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" demişti.

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