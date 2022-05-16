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POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Atatürk'lü' provokasyon çağrısı: 135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' karalaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesinin yapımına karşı çıkmak için yarın bir eylem gerçekleştireceklerini açıkladı. Daha önce birçok kez 'Atatürk' demediği için kendi partisinde dahi hedef tahtasına konan Kaftancıoğlu'nun, provokasyon çağrısında özellikle Atatürk vurgusu yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlundan Atatürklü provokasyon çağrısı: 135 bin ağaçlı projeye doğa düşmanı karalaması
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

CHP, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek millet bahçesine karşı çıkmayı sürdürüyor.

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Son olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacaklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yarın saat:11.00’de Atatürk Havalimanı’na gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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135 bin ağaçlı projeye 'doğa düşmanı' diyen Kaftancıoğlu'nun Atatürk vurgusu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaftancıoğlu, geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen, "Neden 'Atatürk' demiyorsunuz?" sorusuna, "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" diyerek yanıt vermişti.

O dönem CHP İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi de isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmiş, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar" ifadelerini kullanmıştı. Çelebi tartışmadan kısa bir süre sonra partisinden istifa etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tartışmalara ilişkin, "CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı" demişti.

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