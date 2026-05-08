Canice katledilen Mihriban Yılmaz’ın katili ve suç ortaklarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir’in Bornova ilçesinde 29 Aralık 2025 tarihinde gizemli bir şekilde kaybolan ve 14 gün süren geniş çaplı arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda toprağa gömülü halde cansız bedeni bulunan Mihriban Yılmaz cinayetinde adli süreçte önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan 36 sayfalık iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, kan donduran cinayetin tüm ayrıntıları ve istenen cezalar netlik kazandı.

Olayın ardından tutuklanan ve ilk ifadelerinde iddiaları reddetmesine rağmen daha sonra suçunu itiraf eden 27 yaşındaki Fatih İ.’nin, maktule karşı takıntılı duygular beslediği ve cinayeti baştan tasarladığı ortaya çıktı. İddianamede, sanığın asıl amacının genç kadını yanına çekerek cinsel saldırıda bulunmak ve ardından öldürmek olduğu vurgulanırken, komşusu R.Ç. ile eşi R.Ç.’nin ise ikili arasındaki buluşmayı organize ederek olaya zemin hazırladıkları, olay gecesi yapılan yoğun telefon trafiğiyle tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Fatih İ. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Cinayete iştirak ettikleri belirlenen sanığın kardeşi Ö.İ. ile buluşmayı sağlayan komşu çift R.Ç. ve R.Ç. hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, suça yardım ettiği öne sürülen amca H.İ. için 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



