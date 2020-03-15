Gündem Çok önemli Koronavirüs kararları 9 Avrupa ülkesinden uçuşlar durduruldu, dönen herkes karantinaya alınacak
ANKARA

Çankaya'da çok önemli Koronavirüs kararları: Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan​ dönen herkes karantinaya alınacak

Çok önemli Koronavirüs kararları: 9 Avrupa ülkesinden uçuşlar durduruldu, dönen herkes karantinaya alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısı sonrasında alınan yeni kararlar açıklandı. Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacak. Bu ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvurmak zorundalar. Sayılan 9 Avrupa ülkesinden dönen herkes 14 gün karantinaya alınacak.

Haber Merkezi DHA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazır bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya telekonferans ile katıldı.

  • Uçuşlar bu gece duruyor
    Toplantının ardından İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların bu gece saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı vurgulandı.

Son gün 17 Mart Salı: Dönen herkes karantinaya alınacak
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı saat 00.00'a kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."

Koronavirüsün yeni merkezi Avrupa’dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor: Gece kulüpleri kapatılmalı
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Koronavirüsün yeni merkezi Avrupa’dan gelenler 14 gün kuralına uymuyor: Gece kulüpleri kapatılmalı
Türkiye'de son günlerde en büyük endişe kaynaklarından biri Avrupa'dan gelenlerin karantina süresini dikkate almadan toplumun içerisine karışması oldu. Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden dönen birçok ünlünün gece kulüplerinde görülmesi tepki çekti. Sağlık Bakanlığının 'toplu ortamlardan kaçınılmalı' çağrısına rağmen başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirlerde gece kulüplerinin açık durumda olması toplum sağlığını tehlikeye atıyor.

Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.
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Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu.
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Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek.
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İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor.
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Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti.
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Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.
Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı.

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Esra Elönü'nün vefat eden babası Şaban Elönü’nün Adli Tıp Raporu: Koronavirüs değil doğal ölüm

Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) Umreden döndükten bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. Umreden geldikten sonra kendisini evinde 14 gün karantinaya alan Elönü’nün Pazar sabahı yatağında vefat ettiği anlaşıldı. Aile üyeleri Şaban Elönü’nün ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna başvurdu. Ali Tıp, Şaban Elönü’den alınan örnekleri tetkik etti ve ölüm sebebinin sosyal medyada da iddia edildiği gibi Koronavirüsten olmadığını belirledi. Yeni Şafak’ın elde ettiği Adli Tıp raporunda Şaban Elönü’nün ölüm şekli “bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” olarak ifade edildi. Esra Elönü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını ancak babasının test sonucunun negatif olduğunu belirtti.

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