Canlı yayında gülümseten anlar: Binali Yıldırım EPDK Başkanı'nın ısrarlı aramalarına yanıt verdi

Binali Yıldırım, kendisini ısrarla arayan EPDK Başkanı'nın çağrısına yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının bir bölümünde elektrik faturalarına uygulanacak yeni düzenlemenin detaylarını paylaşan Yıldırım, 210 kilovata kadar olan birim fiyatının yeniden gözden geçirileceğini vurgulayarak, "İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak." dedi.

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CANLI YAYINDA GÜLÜMSETEN ANLAR

Yıldırım, konuşmasından bir süre geçmesinin ardından kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi.

Yıldırım'ın Yılmaz ile gerçekleştirdiği telefon konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı.

Yıldırım, EPDK Başkanı ile fatura düzenlemesini ve işin detaylarını konuştuklarını vurguladı.