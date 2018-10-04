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Adana Haber: Seyhan ilçesinde sulama kanalında sürüklenen kadın cesedi bulundu

Cansız bedeni sosyal medyadan paylaşmak için birbirleriyle yarıştılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan sulama kanalında sürüklenen cansız bedeni gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni kanaldan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olay yerine koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Adana'da vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen kadın cesedini, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.


  • Olay, sabah saatlerinde Seyhan İlçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipler, sürüklenen kadın cesedini sudan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.


Bir vatandaş ise, gazetecilere "Bu yaşananları bende sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimle paylaşıyorum" dedi. Polis ekipleri ise, toplanan kalabalığı çevreden uzaklaştırdı. Polis, kadının kimliğini araştırıyor.

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