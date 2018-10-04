Gündem Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü
MARDİN

Son dakika: Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

Mardin'de 6 Eylül'deki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Hava harekatı sonucu öldürülen 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer
Hava harekatı sonucu öldürülen 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

  • "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürerolduğu tespit edilmiştir."

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