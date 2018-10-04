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İSTANBUL

İstanbul Haber: Sultangazi'de yumruklar havada uçuştu taraflar güçlükle ayrıldı

Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ağır yaralanan birinin olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Kavga, çevredekilerin uzun uğraşları sonucu ayrıldı.
Kavga, çevredekilerin uzun uğraşları sonucu ayrıldı.

Sultangazi’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar konuştu. Caddedeki trafik akışını engelleyecek kadar büyüyen kavgadaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.

  • Sultangazi’de trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Farklı iki grup arasında çıkan kavga git gide büyüyerek yol üzerinde büyük bir kalabalık oluşmasına neden oldu. Kısa süreliğine ayrılan öfkeli iki grup daha sonra ellerine geçenlerle yeniden birbirlerine vurmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar ayırmak için uğraştığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle trafikte aksaklık meydana gelirken, kavgaya karışan grup vatandaşların uzun uğraşları sonrasında ayrıldı.

Mahalle savaş alanına döndü
OYNAT 00:55
Mahalle savaş alanına döndü
Sultangazi'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yumruklar konuştu. Caddedeki trafik akışını engelleyecek kadar büyüyen kavgadaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.
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Kavgada ağır yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, grubun ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde iki grup birbirine giriyor. Yumruklaşma uzun sürerken, bir kişiye çok sayıda kişi defalarca yumruk atıyor.

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