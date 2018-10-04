Sefaköy'de tekstil fabrikası yanıyor

Spor

Galatasaray'ın yenilmesi en çok Rusları üzdü

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Galatasaray Portekiz ekibi Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Aynı grupta yer alan Lokomotif Moskova da Schalke’ye kendi evinde 1-0 mağlup olunca UEFA sıralamasında Portekiz Rusya’ya yaklaştı.