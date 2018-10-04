Gündem Sefaköyde tekstil fabrikası yanıyor
İSTANBUL

Sefaköy'de tekstil fabrikası yanıyor

Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk

edildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yangına müdahale etti. Arşiv.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yangına müdahale etti. Arşiv.

Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.

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