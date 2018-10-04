Sefaköy'de tekstil fabrikası yanıyor

Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
edildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale sürüyor.
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