Gündem Adnan Oktarın villası yıkılıyor
İSTANBUL

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villası yıkıldı

Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının bulunduğu yerdeki kaçak yapıların yıkımına ilişkin aldığı kararın, bugün uygulanması bekleniyor. Eşyaların taşınma işlemi sabah saatlerinde de devam ederken çok sayıda polis, belediye ekibi ve iş makinesi de Kandilli'ye geldi.

Haber Merkezi IHA
Adnan Oktarı'ın Kandilli'de bulunan villası.
Adnan Oktarı'ın Kandilli'de bulunan villası.

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'deki kaçak yapıların yıkımına ilişkin aldığı kararın bugün uygulanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Oktar grubuna ait Kandilli'deki yapıların kaçak olduğunu belirlemesi üzerine aldığı yıkım kararının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Villa ile çevresindeki 23 kaçak yapı ve içindekilerin devredildiği TMSF'nin 1 Ekim'de başlattığı taşınma işlemleri sabah saatlerinde de devam etti. Eşyalar kamyonlara yüklenirken, çok sayıda polis, belediye ekibi ve iş makinesi de Kandilli'ye geldi.

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  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz'da başlatılan operasyonlar sonucunda, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alınmıştı.

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Adnan Oktar'ın TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villası ekipler tarafından boşaltıldı. Tutuklanmasının ardından mal varlığına el konulan Adnan Oktar, bir şok daha yaşadı. TMSF tarafından el konulan Kandilli'deki villası ve etrafında bulunan eklentileri içerisindeki eşyalar ekipler tarafından boşaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin villa ve çevresinde bulunan 23 kaçak yapı tespiti sonrası yıkım kararı alınmıştı. Villa ve çevresindeki yapılarda bulunan birçok lüks eşya ve mobilya kamyonlara yüklenerek taşındı.
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