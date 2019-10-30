Gündem Çapa Tıp Fakültesine ait ambulans çalındı
İSTANBUL

Çapa Tıp Fakültesi'ne ait ambulans çalındı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde park halindeki ambulans kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde park halindeki bir ambulans kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Hızla uzaklaştı

Alınan bilgiye göre, ambulans şoförü Mustafa Gül, hastanenin ambulans park yerine aracı park etti. Gül, daha sonra malzeme almak için diğer ambulansa geçti. Duyduğu ses üzerine araçtan inen Gül, kullandığı ambulansın hızla park yerinden uzaklaştığını gördü.

Geniş çapı arama başladı

  • Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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