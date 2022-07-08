Çarşamba'da kentsel dönüşüme Aşiyan Evleri katkısı

Samsun Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği projelerle ilçenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda inşaat çalınmalarına başlanan ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Aşiyan Evleri, Çarşamba’ya değer katacak. İlçenin Doğu Yaka’sında, Orta Mahalle de yapımı süren Aşiyan Evleri, 17 bin metrekare alanda, 3 blok, 10 kat şeklinde yapılıyor. Toplam inşaat alanı 23 bin metrekare olan Aşiyan Evleri’nde 160 metrekare alanlı 72 adet 3+1, 190 metrekare alanlı 27 adet 4+1, toplamda 99 daire ve 13 adet iş yeri yapılması planlanıyor.

BİNALAR ESKİMİŞTİ

Modernliği ve estetiği ön planda tutan Aşiyan Evleri’nin temel atma töreninde konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İnşaat alanı daha öncesinde eski dükkanların olduğu bir yerdi. Hemşehrilerimizin de burada artık bir şeylerim yapılmasını talep ettiği bir yer halini almıştı. Burada biz 3 bloklu bir inşaat çalışması yapıyoruz. Çarşamba’da farklı ve güzel bir ev konseptinde ev almak isteyen hemşehrilerimiz de ihalelere girmek suretiyle burada ev sahibi oluyorlar. Hem burada bir dönüşüm sağlamış oluyoruz hem de etrafındaki kentsel dönüşüme de bir katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.