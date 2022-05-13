'Casusluk' suçundan yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlenen saldırıyı sert bir dille eleştiren Çavuşoğlu, "Faillerin yargı önünde hesap vermelerini gerekiyor. Fransa'dan somut adımlar görmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ABD yönetiminin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK işgali altındaki bölgelere tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili ise, "Yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. PKK ve YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz" dedi.