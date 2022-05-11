Casusluktan yargılanan Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz

DEVA Partili Metin Gürcan casusluktan tutuklanmıştı: 'Zarf içinde para aldığı' görüntüler ortaya çıktı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Metin Gürcan'ın casusluk yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gürcan'ın, yabancı ülkelerin diplomatlarıyla restoran, otopark ve hotelde buluştuğu, verdiği bilgiler karşılığında ise içinde para olduğu öğrenilen zarfı elden aldığı tespit edildi.