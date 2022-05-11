Gündem Casusluktan yargılanan Metin Gürcanın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz
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Casusluktan yargılanan Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

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Haber Merkezi AA
Casusluktan yargılanan Metin Gürcanın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz
Metin Gürcan

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, itiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

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DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Metin Gürcan'ın casusluk yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gürcan'ın, yabancı ülkelerin diplomatlarıyla restoran, otopark ve hotelde buluştuğu, verdiği bilgiler karşılığında ise içinde para olduğu öğrenilen zarfı elden aldığı tespit edildi.


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