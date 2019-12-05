Çatalca'da tarla sahibi davayı kazandı: Ekipler yolun yerini değiştirdi

Çatalca'da Çakıl Yolu Caddesi'nin bir bölümü, bir tarla sahibinin yolun arazisinden geçtiğini belirterek mahkemeye yaptığı başvurunun lehine sonuçlanması üzerine söküldü.

Trafiğe kapatılan yola "Bu yol Yargıtayın 2019/10487 sayılı kararı gereğince trafiğe kapatılmıştır. Alternatif yolları kullanınız" tabelası asılarak, yolun önüne uyarıcı trafik lambaları, kenarına da esnek şerit ayırıcılar ile "girişi olmayan yol" levhası yerleştirildi.

AA 250 metrelik bölümündeki asfaltı kaldıran ekipler, yolun yerini değiştirerek asfaltı yeniledi.

Yolun ihtilafa neden olan yaklaşık 250 metrelik bölümündeki asfaltı kaldıran ekipler, yolun yerini değiştirerek asfaltı yeniledi.

Yeni yolu kullanan sürücülerden Ali Özsu, önceden tarlaya bağlanan yolu kullandıklarını belirterek, "Bu yolumuz bozuldu. Şimdi yeni yol yapıldı, memnunuz. Mülk sahibi itiraz etmiş, mahkemeyi kazanmış" dedi.

DHA Yolun ihtilafa neden olan yaklaşık 250 metrelik bölümündeki asfaltı kaldıran ekipler, yolun yerini değiştirerek asfaltı yeniledi.

EKONOMİ Asfalttan tarlaya: Yargıtay karar verdi, asfalt söküldü

Özsu, bir müddet tarla yolu kullandıklarını, yeni yolun yapılmasıyla mağduriyetten kurtulduklarını ifade etti.

Ziya Seçilir de 11 senedir söz konusu yolu kullandığını söyledi. Mülk sahibinin davayı kazandığını anlatan Seçilir, asfaltın söküldüğü yoldan geçerken araçlarının hasar gördüğünü savundu.

DHA Çatalca'da Çakıl Yolu Caddesi'nin bir bölümü, bir tarla sahibinin yolun arazisinden geçtiğini belirterek mahkemeye yaptığı başvurunun lehine sonuçlanması üzerine söküldü.

Sefa Çelik ise yolu uzun süredir kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti: