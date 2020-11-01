MSB: Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

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İzmir depremi kaç saniye sürdü?

Cuma günü gerçekleşen İzmir depreminin kaç saniye sürdüğü birçok vatandaş tarafından merak edilirken arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İzmir depremi kaç saniye sürdü? Artçı sarsıntılar devam edecek mi? Detaylar haberimizde...