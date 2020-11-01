Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu
ANKARA

Çatışma hattında son durum: Azerbaycan kaç yerleşim yerini kurtardı?

MSB: Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu’ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" ifadeleri kullandı.

Aliyev'den Türk basınına övgü: Karabağ gerçeğini canlarını riske atarak dünyaya duyurdular
DÜNYA
Aliyev'den Türk basınına övgü: Karabağ gerçeğini canlarını riske atarak dünyaya duyurdular
Abone Ol Google News
Oruç Reis için yeni Navtex

Oruç Reis için yeni Navtex

​Görev süresi 14 Kasım'a kadar uzatıldı.
MSB açıkladı

MSB açıkladı

Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu.
Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da konuştu.
Can kaybı<br>58'e yükseldi

Can kaybı
58'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinden yürek burkan görüntü.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.

​Özgür Özel enkazdan çıkarılanları ziyaret etti
Mesut Yılmaz'a veda

Mesut Yılmaz'a veda

​Eski Başbakan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

Beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü.
26 bina acil <br>olarak yıkılacak

26 bina acil
olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son bilgileri paylaştı.
Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti böyle kaydedildi.
Kuşadası <br>açıklarında deprem

Kuşadası
açıklarında deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

​İzmir'de enkaza dönen 9 binada çalışmalar sürüyor.
Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

​Depremin simgesi İnci'yi hastanede ziyaret etti.
Ali'yi kaybettik

Ali'yi kaybettik

​Enkaz altında olduğu açıklanmıştı, acı haber geldi.
O anı unutmayacağız

O anı unutmayacağız

​Perinçek ailesini kurtaran UMKE ekibinden Boyacı o anları anlattı.
Tsunami şoku geçmedi

Tsunami şoku geçmedi

​Tsunami yaşanan Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde ciddi tahribat var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.