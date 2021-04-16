Çavuşoğlu anında cevap verdi: İlişkileri düzeltmeye değil bozmaya gelmiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından iki bakan, basın toplantısı için kameralar karşısına geçerken, toplantı Yunan Bakan Dendias’ın nezaketsizliğine sahne oldu. İkili görüşmede gündeme gelen ihtilâflı konuları Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında gündeme getirmezken; Dendias, Türkiye’yi suçlayan bir üslûpla bu konular üzerinde konuştu.

SÜRECİN BAŞLAMASI ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkilerde yaşanan sorunların yapıcı diyalog ile çözüleceğine inandıklarını belirterek “Sorunlara 3. taraflar arasında çözüm aramak doğru değildir. Bugün Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımızı da samimi şekilde değerlendirdik. Evet görüş ayrılıklarımız var ama sürecin yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz’de biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk” dedi.

OYNAT 03:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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YAPICI YAKLAŞIM BEKLİYORUZ

Yasa dışı göçün hem Yunanistan’ı hem de Avrupa’yı ilgilendirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görülüyor. 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi konusunda AB ile görüşüyoruz” şeklinde konuştu. “Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerden sonra liderlerin de bir araya gelmesini istediklerini söyledi. Yunanistan’daki Osmanlı eserlerini restore etmek için hazır olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rum vatandaşların sorunlarıyla alakalı adımlar attığını ifade ederek “Aynı yapıcı yaklaşımı Batı Trakya Türkleri dahil oradaki soydaşlarımız için bizim de beklememiz gayet doğaldır” değerlendirmesinde bulundu.

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DENDİAS, AYASOFYA’YI UNUTAMAMIŞ

Çavuşoğlu’nun ardından konuşan Dendias, toplantıyı Yunan tezleri ile provoke etti. Dendias, “Son derece verimliydi ve yakınlaşma olan tüm konuları ve uzlaşamadığımız tüm konuları masaya yatırdık” deyip Türkiye’yi suçlayan ifadeler kullandı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik alanlarıyla ilgili “Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse masa üzerindeki önlemler gündeme gelecektir” ifadelerini kullanan Dendias, göçmenler konusunda “Son dönemde mülteci konusunun Türkiye tarafından kullanılmasını dile getirdim” diye konuştu. Yunan Bakan Ayasofya’nın müze statüsünden camiye çevrilmesi için de “Aynı zamanda Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi konusunu gündeme getirdim” şeklinde konuştu.

GÜNDEM Çavuşoğlu’nun konuğu Dendias

Çavuşoğlu tek tek cevap verdi

Yunan Bakan’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias’ın Türkiye’ye yönelik ithamlarına kızarak “Ben konuşmamda Yunanistan’ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum.

Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Buraya gelip Türkiye’yi suçlarsanız bunların cevabını veririm” dedi.

“Libya’yla olan anlaşmalar... Fakat AB Komisyonu’nun bunu kınaması bir şey ifade etmez. AB’nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin 3’üncü taraflar olmadan iki ülke arasında görüş ayrılıklarını azaltma isteğinde olduğunu söyleyerek “Göç konusunu biz ne AB’ye ne Yunanistan’a karşı kullandık. Göç konusunda insani davrandık ve mutabakatı harfiyen uyguladık. Biz içeride bunları konuştuk ve dört yılda 80 bin insanı denize ittiğinizi konuştuk ama basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz basının önünde mesaj vermek için böyle konuşuyorsunuz” diye konuştu.

NE İNSANÎ NE DE HUKUKA UYGUN

Türkiye’nin Ortodoksları Rum azınlık olarak kabul ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Ama siz ben Türküm diyen Türklere ‘Yok sen Türk değilsin, sadece Müslümansın’ demeniz de ne insanidir, ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda 3 tane AİHM kararı var ve siz bunların Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Bunlar Müslüman da Rum Müslüman mı? Bunlar kendisi ‘Ben Türküm’ diyorsa Türktür, bunu da böyle kabul etmek durumundasınız.

DÜNYA Mısır’la karşılıklı ziyaret dönemi

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır ile yeni bir dönem başlıyor

Mayıs’ta Mısır’a heyet gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır’ın, Türkiye’den bir heyeti davet ettiğini, bir heyetin mayıs başında Mısır’a gideceğini söyledi. Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Mısır ile ilişkilere dair Çavuşoğlu, iki ülke arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Mısır’da yaşanan darbe sonrasında ilişkilerin gergin bir süreçte seyrettiğini ancak bu dönemde bile Türkiye’nin her zaman Mısır halkının kardeş halk olduğunu vurguladığını hatırlatarak “Mısır’ın istikrarı ve refahı herkes için önemli.” dedi. Çavuşoğlu, “Mısır Türkiye’den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır’a gidecek” diye konuştu. Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini söyledi.

TÜRKİYE, MONTRÖ’YÜ HARFİYEN UYGULUYOR

Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin, Karadeniz’in bir barış denizi olmasına gölge düşürdüğünü kaydederek, Türkiye’nin bu sorunun barışçıl yollardan çözülmesini desteklediğinin altını çizdi. ABD gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, ABD’nin bunu sözlü olarak Türkiye’ye bildirdiğini, henüz yazılı bir notanın gelmediğini ifade ederek; “Türkiye Montrö Anlaşması’nı harfiyen uyguluyor. Bundan ne Rusya’nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım” dedi. Çavuşoğlu, Kanal İstanbul projesinin de Montrö’yü ihlal etmediğini tekrarladı. Türkiye-İsrail ilişkilerinde bir ilerleme olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Şu anda bir ilerleme yok. Bizim İsrail’le ilişkilerimizin istikrarlı olabilmesi için İsrail’in özellikle illegal yerleşim ve işgale son vermesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.